Napoli-Inter, domani la super sfida a Riyad

Domani, 22 gennaio, a Riyad, Napoli e Inter si affronteranno nella finale della Supercoppa Italiana 2024. L’incontro si disputa in gara secca, ciò che significa che al termine dell’incontro dovrà esserci un vincitore. In caso di parità al 90′ si andrà direttamente ai calci di rigore. Il Napoli nella prima semifinale ha battuto 3-0 la Fiorentina, nella seconda con lo stesso punteggio l’Inter ha estromesso dal torneo la Lazio. L’incontro si disputerà alle ore 20 e si potrà seguire in diretta TV su Canale 5.

La Supercoppa Italiana con il nuovo format alla fine avrà una finale tradizionale. Perché in Arabia Saudita si contenderanno il titolo chi ha vinto l’ultimo Scudetto e chi ha conquistato l’ultima Coppa Italia. L’Inter pare abbastanza favorita. In campionato ci sono ben venti punti di differenza tra le due squadre, con il Napoli che è stato sconfitto 3-0 in casa nel confronto in Serie A dello scorso 3 dicembre.













