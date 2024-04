Gdf, sequestrati due supermercati e sigilli a 120mila euro

Due imprenditori agli arresti domiciliari, altri quattro destinatari della misura cautelare dell’obbligo di dimora, sigilli a 120mila euro e a due supermercati.

È il bilancio dell’indagine della Procura di Napoli Nord e del Gruppo di Aversa della Guardia di Finanza su un sistema di frodi fiscali e riciclaggio messo in piedi da imprenditori operanti in provincia di Caserta nel settore della distribuzione alimentare; nei loro confronti si procede anche per bancarotta fraudolenta distruttiva. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip di Napoli Nord. La frode fiscale accertata è pari a 337mila euro.