L’editoriale criptico. L’esaltazione di chi non dovrebbe essere esaltato con la complicità delle istituzioni. Cittadini all’oscuro di tante cose

Premessa: questo è un articolo criptico e non tutti lo possono capire a pieno, solo chi sa i retroscena di alcune vicende può comprendere i riferimenti.

Auto rubate a tanti, ma reparti speciali che si muovono solo per qualcuno. Strani ritrovamenti. Importanti enti dello Stato che non sanno o fingono di ignorare alcune segnalazioni su determinati soggetti; uso non proprio ortodosso di auto di servizi. E poi personaggi importanti, tra cui sacerdoti, che segnalano alle forze dell’ordine anomalie e vicende strane ma che poi non hanno il coraggio di denunciare; giornalisti che fungono talvolta da lecchini di “potenti”, che non approfondiscono e che si rendono complici dell’esaltazione di chi non dovrebbe essere esaltato.

Succede tutto nella bella Napoli, anche fughe di notizie rilevanti che consentono poi a taluni di potersi organizzare per evitare provvedimenti drastici.













