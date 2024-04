L’Antimafia lo convoca, ma Emiliano fa ostruzione e chiede per due volte il rinvio

84 Visite

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non si presenterà davanti alla commissione antimafia neppure il 2 maggio. È quanto ha fatto sapere alla presidente Chiara Colosimo con una lettera che le è stata recapitata in giornata. Nel testo si legge che, a causa di impegni istituzionali, si trova impossibilitato a rispettare la convocazione. La sua audizione è stata richiesta in seguito agli scandali che hanno colpito la sua attuale giunta regionale e anche quella passata.

“Illustre Presidente, con riferimento alla mia convocazione in Commissione Antimafia per la data del 2 maggio prossimo venturo ore 10.30 Le comunico la mia indisponibilità per tutte le ragioni già rappresentate nella mia lettera del 24 aprile ultimo scorso cui si aggiungono, come causa di legittimo impedimento alle ore 10.00 la convocazione della Conferenza delle Regioni e alle successive ore 12.30 dalla Conferenza Unificata convocata dal Ministro Calderoli”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews