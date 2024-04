Pronto soccorso chiuso a Boscotrecase, Nappi (Lega): De Luca si vergogni, basta balle

“De Luca si deve soltanto vergognare. Mentre i cittadini chiedono da anni la riapertura del pronto soccorso di Boscotrecase (che serve un bacino di 250mila utenti), continua a diffondere balle per coprire la sua incapacità e non si ferma nemmeno davanti alla morte di una bimba di tre mesi. Noi non dimentichiamo e conosciamo bene il primo responsabile anche del disastro della sanità nella nostra regione, lo stesso che in pochi anni ha sistematicamente chiuso 20 drappelli di pronto soccorso in Campania: si chiama Vincenzo De Luca. E come noi lo sanno i cittadini che protestano quotidianamente, siamo vicini a loro e continueremo insieme questa battaglia di civiltà: la salute smetta di essere un’elemosina e torni ad essere un diritto”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.