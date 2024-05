I benefici del sesso sulla salute maschile secondo la scienza

96 Visite

Una vita sessuale intensa e soprattutto un desiderio sessuale costante è in grado di allungare la vita degli uomini.

A sostenerlo è uno studio giapponese, condotto dalla Yamagata University e pubblicato sulla rivista scientifica Plus One, che ha coinvolto circa 21.000 persone di cui la maggior parte ha sessant’anni. Per ragioni non spiegate lo studio ha analizzato la vita sessuale solo degli uomini senza coinvolgere le donne.

Riduce il rischio di malattie cardiovascolari

Questa ricerca ha evidenziato quanto il sesso è in grado di migliorare la vita del sesso maschile. Di fatti dai suoi risultati emerge che chi ha un forte desiderio sessuale conduce uno stile di vita più sano rispetto a chi non lo percepisce. Il sesso è in grado di abbassare i livelli di stress contrastando gli stati di ansia e la depressione. Una costante attività sessuale negli uomini riduce del 69% il rischio di morire di malattie cardiovascolari. Mentre si fa sesso infatti aumentano le pulsazioni del cuore e il sangue fluisce più velocemente. Così facendo l’organismo si ritrova a produrre monossidi che proteggono il cuore dal rischio di infarto. Viene così sfatato il falso mito che chi soffre di malattie cardiovascolari dovrebbe astenersi dal sesso.

Stimola il buonumore

Dallo studio giapponese è emerso anche che chi ha un debole desiderio sessuale tende a compensare questa mancanza con il cibo spesso lasciandosi tentare da abbuffate di cibi ricchi di zuccheri e grassi saturi che aumentano il rischio di diabete, sovrappeso e obesità. L’attività sessuale è in grado inoltre di stimolare il buonumore e far cambiare la percezione che si ha su sé. Chi ha un forte desiderio sessuale tende di più a curare il proprio aspetto e a contrastare la vita sedentaria con la pratica di sport e attività fisica in generale.

Aumenta la produzione delle endorfine

Questa ricerca ha invitato la comunità scientifica a rivalutare i benefici che il sesso in generale ha sulla risposta immunitaria, ossia sul rafforzamento delle difese immunitarie. Di fatti durante il sesso l’organismo tende a produrre maggiori endorfine che generano uno stato di benessere generale. In queste condizioni il corpo tende a proteggersi di più e a lungo dall’attacco di virus e batteri. Inoltre da questo senso di rilassamento trae giovamento anche la pelle che risulta più distesa, luminosa e giovane più a lungo.













