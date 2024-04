MARANO, ARRIVA LA PRIMAVERA E GLI INCIVILI SI DANNO ALLA PAZZA GIOIA. TELECAMERE, MULTE? NULLA DI NULLA, E’ IL PAESE DELL’ANARCHIA

143 Visite

E’ arrivata la primavera – come ci suggerisce una nostra lettrice – e la brava gente fa le pulizie in casa e, di prima mattina, lascia bustoni in strada, in pieno centro, in piazza Trieste e Trento, a meno di cento metri dalla sede del Comune. Tutto normale nella città commissariata svariate volte, dove ogni sindaco promette rivoluzioni e poi non fa nulla, dove le forze dell’ordine – per mancanza di personale o voglia – non mettono una multa nemmeno sotto tortura, dove non vi è uno straccio di telecamere nonostante una sfilza impressionante di annunci e contro annunci, dove l’educazione – in tante zone – non esiste. Avanti così!













