Napoli, guerra tra clan: 8 sicari in moto per il raid alle Case Nuove

“L’agguato di mercoledì sera «rappresenta un episodio che desta certamente preoccupazione e va affrontato sia sul piano repressivo che di prevenzione. Ma sono fiducioso, perché forze dell’ordine e magistratura hanno sempre risposto in maniera efficace ai delitti commessi in città», dice a Repubblica il prefetto Michele di Bari. Un volume di fuoco da guerra civile, con almeno 80 colpi esplosi tra la folla non in piena notte, ma alle 18.30.

Ciò che sta accadendo alle Case nuove è indegno di un Paese civile. Gang di giovanissimi criminali che si affrontano a colpi di mitra e pistole lasciando a terra 80 bossoli e, per fortuna, solo due feriti. Un diciottenne e una donna, colpita a un gluteo, che poteva essere l’ennesima vittima innocente della camorra nella nostra città. A sparare, secondo le prime indagini, almeno otto persone che hanno fatto piombare il quartiere in un vero e proprio scenario di guerra in risposta ad un precedente agguato dello scorso mese di dicembre portato a segna proprio dal diciottenne rimasto ferito. Dietro questa violenza si nascondono scenari criminali inquietanti alimentati, come sembra, dal conflitto in atto tra i Contini e il sodalizio della Sanità. La guerra tra clan, con i boss dietro le sbarre, viene portata avanti da gruppi di fuoco di baby criminali feroci e agguerriti senza alcun rispetto per la vita umana. Questa è la logica conseguenza di ciò che accade quando le aree liberate dai capoclan non vengono occupate dallo Stato.













