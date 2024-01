Marano, manto stradale e viabilità. Izzo: “Ormai è un’impresa, ma il sindaco che fa?”

Percorre le strade della città è diventato ormai un’presa non facile, con grave pericolo per automobilisti e pedoni. I cittadini sono esausti di dover percorrere strade ancora più disastrate di un colabrodo e chiedo interventi urgenti per ripristinare la normale viabilità. Non solo nelle periferie ma anche al centro della città si soffre per la disastrosa condizione delle strade impercorribili e pericolose e per il costo finanziario che bisogna sopportare per la rottura dei veicoli cosa quotidiana per il cittadino automobilista. Sono passati oltre sette mesi dalla proclamazione di Sindaco e amministrazione ma tutto è rimasto all’era del commissariamento e i cittadini sono oramai al collasso neuropsicologico. Sindaco e somministrazione con l’ appoggio di velate stampelle sono intenti e contenti a mettere in essere manifestazioni e convegni, spesso dopo aver preso fondi per la risoluzione delle tematiche toccate da questi. E credono che la rinascita della città passi attraverso le kermesse. Basterebbe ,invece, essere oculati e non perdere fondi necessari in questo periodo di dissesto finanziario per incominciare a risolvere problemi gravosi per il singolo cittadino come lo è la disastrosa condizione delle strade cittadine e periferiche dell’ amata Marano. Sindaco, se ci sei batti un colpo.

Michele Izzo Consigliere Comunale di minoranza.