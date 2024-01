Merano. Scoperta choc nel bosco: cadavere impiccato a un albero

160 Visite

Scoperta choc in un bosco a Morano Po nei pressi di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato impiccato a un albero in una scarpata, vicino a un cavalcavia, nel territorio del comune di Morano sul Po: il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme alle forze dell’ordine – come riferito dai Carabinieri – un passante. A recuperare il cadavere i vigili del fuoco di Casale, intervenuti con i carabinieri e il medico legale. Sarà comunque necessario ricorrere all’esame del DNA per dare un’identità ai resti del cadavere. Uno scheletro appeso a una corda che probabilmente si trovava lì da mesi e potrebbe appartenere a un uomo – è stato trasportato in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. I primi accertamenti fanno propendere i militari a considerare l’ipotesi del suicidio ma proseguono le indagini per risalire all’identità dell’uomo.













