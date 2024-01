Napoli, scuole dell’infanzia comunali: dal 18 gennaio al 29 febbraio aperte le iscrizioni

40 Visite

Da giovedì 18 gennaio e fino al 29 febbraio sarà possibile presentare domanda d’iscrizione alle scuole dell’infanzia del Comune di Napoli per il prossimo anno scolastico. L’iscrizione è aperta a tutti i bambini e le bambine nati nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Si potrà presentare domanda anche per i bambini che compiranno tre anni nel gennaio 2025, ma in questo caso l’ammissione alla frequenza sarà subordinata alla disponibilità dei posti e alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti.

La domanda d’iscrizione va presentata on-line collegandosi all’indirizzo web https://www.servizieducativinapoli.it ed effettuando l’accesso con SPID (Identità digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi) entro il 29 febbraio.

Gli utenti in possesso di SPID, CIE o CNS che avessero difficoltà nella presentazione della domanda on-line potranno richiedere assistenza presso le segreterie delle scuole dell’infanzia comunali o presso gli uffici delle Municipalità, prenotando telefonicamente un appuntamento.

Per i bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia occorre presentare la richiesta di riconferma presso la scuola oppure on-line.

Requisiti di ammissione e criteri per la formazione della graduatoria sono definiti nell’avviso pubblico consultabile sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo https://www.comune.napoli.it/iscrizioniscuole.

Il funzionamento delle scuole dell’infanzia comunali è fissato in 40 ore settimanali, con orario di frequenza dalle 8.00 alle 16.00, con servizio di refezione scolastica. Su richiesta delle famiglie e compatibilmente con i vincoli organizzativi dei plessi, l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali (dalle 8.00 alle 13.00, senza servizio di refezione scolastica).













