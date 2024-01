Denatalità in Campania, Nappi (Lega): primo passo per combatterla? De Luca lasci presidenza 

73 Visite





“Primo passo per combattere la denatalità in Campania? De Luca faccia un passo indietro. Da quasi dieci anni, col fallimento su tutta la linea e in ogni settore, è addirittura arrivato a ‘invecchiare’ la popolazione della nostra regione”. Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, annunciando il voto favorevole alla mozione per il contrasto alla denatalità discussa oggi in Aula.