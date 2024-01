CHIAIANO E SANTA CROCE, INCONTRO PER EDILIZIA E SVILUPPO SOSTENIBILE PROMOSSO DA ACCADEMIA QUALITÀ DELLA VITA

91 Visite

Sabato 20 gennaio alle ore 15 presso la sede dell’Accademia per la qualità della vita in via Comunale Margherita, 177 si terrà un incontro pubblico con al centro il tema del benessere per le zone di Chiaiano e Santa Croce. Sono previsti gli interventi di Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati, Nicola Nardella, presidente dell’ottava Municipalità, Domenico Esposito, presidente dell’Accademia italiana per la qualità della vita.

La finalità dell’incontro persegue l’obiettivo di fare sistema per far emergere le potenzialità di un territorio, quello di Chiaiano e Santa Croce, con grandi potenzialità di crescita, ma da anni bloccato, a causa di problemi trentennali come licenze edilizie bloccate, abbandono della coltivazione delle terre, scarsa occupazione, generale degrado. Invertire queste tendenze può costituire la vera svolta per lo sviluppo di questo territorio dalla storia affascinante.

“Il compito che si sta prefiggendo l’Accademia per la qualità della vita – afferma Domenico Esposito – è oggi sempre di più quello di attivare progetti che partono da idee per la valorizzazione di questo territorio. In questo senso la politica potrà e dovrà avere presenza, per assicurare soluzioni certe e un futuro dignitoso per i nostri figli”. Un territorio che ha bisogno di rimettere al centro l’agricoltura e regolarizzare la posizione di circa cinquemila proprietari che aspettano un condono edilizio. Per quello che rappresenta un reale agglomerato urbano, in contrasto con le politiche abitative finora adottate, la proposta è di provare a cambiare la tendenza che deve prendere in considerazione strategie green, che, oltre a creare sviluppo ed economia, restituiscono al territorio progetti ecosostenibili e coerenti con politiche ambientali positive. Un progetto innovativo, in linea con la strategia dell’Accademia per la qualità della vita, che verrà illustrato nei dettagli, in occasione dell’incontro previsto per sabato 20 gennaio, che sarà il primo di una serie di eventi tesi a far conoscere il territorio, le sue potenzialità e progetti concreti di sviluppo sostenibile.

Sabatino Di Maio













