La voce dei cittadini. Aft Marano, queste sconosciute

Carissimo Direttore,

ho letto sul suo giornale on line e su quelli a tiratura nazionale delle AFT, in ambito sanitario, come ho capito dovrebbero essere dei medici del Ssn, medici di famiglia per intenderci che garantirebbero il servizio di continuità assistenziale dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì a tutti gli assistiti che hanno come medici i componenti di questa associazione. Mi spiego meglio: se lunedì il mio medico di medicina generale fa studio di mattina ed io per un urgenza nata nel pomeriggio posso dar riferimento ad un medico aggregato che fa studio nel pomeriggio. Non so se è cosi o meno , nel caso in cui fosse cosi è possibile conoscere se esiste tale aggregazione a Marano , magari con un elenco dei medici aderenti e relativi orari di studio o reperimento, visto l’emergenza influenzale che stiamo vivendo e considerato che è sempre più difficile trovare reperibile un medico anche il proprio.

Grazie mille

Giuseppe













