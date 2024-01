Tumore al seno, scoperta proteina chiave che uccide le cellule malate

83 Visite

Trovata la chiave che potrebbe prevenire il tumore al seno . Si tratta una proteina che provoca la morte delle cellule malate prima che completino il processo di trasformazione in cellule tumorali. Come funziona? La proteina agisce attraverso un processo infiammatorio che mobilita in massa anche le difese immunitarie, rendendo loro più facile riconoscere ed eliminare le cellule danneggiate. La ricerca è stata coordinata dall’Università americana del North Carolina a Chapel Hill.

Il risultato

Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Nature: potrebbe aiutare a sviluppare trattamenti che abbiano come obiettivo proprio questa proteina, chiamata Mre11. Ogni volta che una cellula tumorale si divide, subisce danni al proprio Dna. Queste cellule danneggiate sono solitamente percepite come minacce dall’organismo, che attiva un ‘sensore’ del Dna rovinato, chiamato cGAS, in grado di chiamare a raccolta le cellule del sistema immunitario per scovare ed eliminare il problema.