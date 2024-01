Villaricca, estorsione al distributore di carburanti: due arresti

185 Visite

Per delega del Procuratore Distrettuale, si comunica che i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Tribunale di Napoli, su richiesta della D.D.A., nei confronti di due persone -una sottoposta alla custodia in carcere, l’altra agli arresti domiciliari- gravemente indiziate del reato di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose.

In particolare gli indagati, il 30 settembre scorso, avrebbero formulato una richiesta di denaro nei confronti del titolare di un distributore di carburanti di Villaricca per consentirgli di proseguire la propria attività, evocando l’appartenenza a sodalizi di tipo camorristico.

Il reato non si è consumato perché la vittima sporgeva denuncia ai Carabinieri.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews