Marano, De Stefano all’attacco: nessuna risposta per una richiesta agli atti e dirigente che non rispetta orari di ricevimento

Nella continua ricerca di trasparenza e rispetto nei confronti dei cittadini, il sottoscritto, Salvatore De Stefano, Consigliere Comunale, desidera esprimere la sua profonda delusione per l’inerzia dell’amministrazione locale riguardo a una richiesta agli atti presentata in data 15/12/2023.

A distanza di oltre un mese dalla presentazione della suddetta richiesta, non si è ancora ottenuta alcuna risposta ufficiale. Con l’obiettivo di chiarire la situazione e garantire un adeguato confronto con l’amministrazione, mi sono recato personalmente presso gli uffici comunali il giorno 09/01/2024, durante le ore di ricevimento al pubblico dell’ingegnere Martino Angelo.

Tuttavia, l’esperienza si è rivelata estremamente deludente. Dopo un’attesa di oltre due ore, io e tutte le altre persone lì presenti, abbiamo appreso da fonti non ufficiali che l’ingegnere Martino si trovava in riunione con il Sindaco. Questo fatto solleva in noi legittime preoccupazioni sulla gestione del tempo e sull’attenzione riservata ai cittadini che cercano risposte trasparenti.

Mi chiedo, dove sia il rispetto per il tempo e gli sforzi dei cittadini che, in buona fede, cercano un dialogo con l’amministrazione locale. È davvero così difficile garantire un’adeguata disponibilità durante gli orari di ricevimento pubblico o, almeno, fornire una risposta tempestiva alle richieste presentate?

La mia richiesta agli atti è stata formulata per contribuire al miglioramento del nostro comune, eppure mi trovo costretto a pensare di ritirare la documentazione direttamente di fronte alla sede comunale, nella caserma dei carabinieri, dopo aver fatto una denuncia.

Salvatore De Stefano

Consigliere Comunale all’opposizione lista INSIEME SI PUÓ CON IZZO SINDACO













