Marano, igiene urbana: il Comune cerca dei sorveglianti tra i dipendenti di categoria b, De Stefano: “Ennesima cambiale elettorale da scontare?”

132 Visite

“Sono venuto a conoscenza di un’interessante ma preoccupante sviluppo all’interno dell’amministrazione comunale: si tratterebbe di un interpello tra i dipendenti della categoria B per la selezione dei nuovi sorveglianti del servizio di igiene urbana. È naturale che i cittadini prestino particolare attenzione a questo tipo di selezione, che dovrebbe basarsi su criteri di competenza, merito e trasparenza. Tuttavia, le voci che circolano nella comunità mettono in dubbio la natura autentica di questa procedura. C’è il timore che dietro l’interpello si nasconda una possibile farsa, un’azione volta a ripagare l’ennesima cambiale elettorale anziché a selezionare il candidato più qualificato per il ruolo. Questa preoccupazione non può essere ignorata, poiché mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali. In un periodo in cui la trasparenza e l’integrità sono fondamentali per la salute della nostra democrazia, è essenziale che ogni procedura di selezione venga condotta con la massima chiarezza e imparzialità. Vigileremo sulla questione e su tutti i servizi essenziali al fine di evitare un ulteriore danno ai cittadini. Non vogliamo che ancora una volta siano loro a pagare.” – è quanto dichiara in una nota Salvatore De Stefano, consigliere comunale di minoranza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews