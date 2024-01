CONSIGLIO REGIONALE, PROPOSTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO E REGOLAMENTO SERVIZI DI LINEA CON AUTOBUS TRA I PROVVEDIMENTI ISCRITTI

62 Visite

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 15 gennaio 2024 dalle ore 15 alle ore 19 per l’esame della Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 203 dell’8 gennaio 2024 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2024-2026. Proposta integrativa al Consiglio”, del “Regolamento di attuazione dell’articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2022, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della Regione e degli enti locali” e delle seguenti Mozioni: “Iniziative per il contrasto alla denatalità in Regione Campania” ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino; “Ferma il dissesto: impegni concreti per la salvaguardia del territorio nazionale e per la nostra sicurezza” ad iniziativa del consigliere Luigi Cirillo; “Tutela dei diritti del minore, figlio di una coppia omogenitoriale” ad iniziativa del consigliere Luigi Cirillo; “Attività otorino sul territorio di Caserta” ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e della consigliera Loredana Raia; “Mammografia con mezzo di contrasto (Contrast-Enhanced Mammography-CEM)” ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino; “Accesso all’agevolazione tariffaria prevista per il trasporto casa/scuola per gli studenti residenti in Campania iscritti alle scuole secondarie di primo grado: abbassamento del limite minimo di età al fine di includere i cosiddetti anticipatari” ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano; “Indennità di malattia della Gente di Mare” ad iniziativa dei consiglieri Luca Cascone, Carmela Fiola e Andrea Volpe; “Incentivazione agli agricoltori per la coltivazione e il mantenimento di piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere)” ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano; “Avvio di procedure selettive che valorizzino il personale delle Cooperative sociali impiegato presso i servizi esternalizzati delle ASL campane” ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello; “Situazione dei lavoratori del Terzo settore impiegati nelle strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria locale Napoli 1” ad iniziativa dei consiglieri Valeria Ciarambino, Pasquale Di Fenza e Diego Venanzoni; “Licenziamenti lavoratori terzo settore impegnati presso l’Asl Na 1” ad iniziativa dei consiglieri Severino Nappi, Stefano Caldoro, Cosimo Amente, Francesco Cascone e Livio Petitto; “Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per il 118” ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà.

Sono iscritte all’ordine del giorno anche l’esame della Proposta di legge “Torno in Campania: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti, dell’attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici” , ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino, e le Nomine del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti