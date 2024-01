Distretti del commercio, Izzo: “Marano pare non sia inserito nell’elenco. Il Comune faccia chiarezza”

Sul BURLC n°119 del 28/12/2021 decreto decreto dirigenziale n° 507 del 23/12/2021 è stato approvato l’ avviso pubblico per l’iscrizione ai distretti del Commercio nell’elenco Regionale secondo le modalità previste dal testo unico sul Commercio ( L. R.7/2020 ) e dal Disciplinare attuativo ( DGR 387/21 ). I Comuni singoli o associati, sulla base di un accordo con le Associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, potranno richiedere alla Regione il riconoscimento di ambiti territoriali configurabili come Distretti del Commercio. L’obiettivo è quello di coinvolgere non solo i Comuni e le associazioni di categoria, ma tutte le forze economiche presenti nel Distretto individuato nella realizzazione di un progetto integrato che permetta di mettere a sistema strategie condivise e programmi in grado di porre le basi per un rilancio delle attività produttive ed il rafforzamento cc a dell’identità dei luoghi. Ad una prima lettura dell’ elenco dei distretti del Commercio sembrerebbe non essere inserito il Comune di Marano. Se ciò risultasse vero sarebbe un’ ulteriore disattenzione dell’ ente comunale e degli uffici preposti al commercio per una mancata adesione che potrebbe essere importante per la crescita del commercio sul territorio cittadino. La eventuale disattenzione può essere subito sanata, in quanto la data ultima di presentazione non è perentoria, in quanto la domanda può essere presentata in qualunque momento. L’ invito è all’ ufficio competente di fare subito domanda se non fosse già stata inoltrata, in quanto la iscrizione all’elenco del commercio ha la stessa valenza dell’adesione alla ZES Campania che tanto progresso e occupazione ha prodotto alla nostra Regione. Inoltre, si suggerisce al Sindaco di premunirsi di un ufficio ad hoc per reperire bandi e concorsi atti a reperimento di risorse atte alla crescita della città.

Michele Izzo Consigliere Comunale