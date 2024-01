Tragedia della Befana: incidente letale, morti quattro giovani

257 Visite

Gravissimo incidente stradale oggi 6 gennaio, festa della Befana, lungo la strada statale SS106 nel comune di Montauro, in provincia di Catanzaro, dove due auto si sono scontrate, causando la morte di quattro persone e il ferimento grave di una quinta. Una tragedia in questo giorno di festa che vede coinvolte due vetture, una Fiat Idea e una Fiat Panda su cui viaggiavano quattro giovani, che hanno perso tutti la vita nello scontro.

Ferito in modo grave anche il conducente della Fiat Idea. Secondo le prime informazioni, lo scontro è avvenuto prima delle 13.35 quando i vigili del fuoco dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle sono interventi per estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza le vetture e la strada.













