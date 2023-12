Teverola: segnalato un furto ad un carabiniere libero dal servizio. La refurtiva diventa un dono natalizio

64 Visite

E’ ora di pranzo e ci troviamo a Teverola. Un uomo del posto sta passeggiando a via Salvo D’acquisto quando nota una persona avvicinarsi alle auto in sosta. Forza lo sportello di un’auto, dopo ne forza un altro e poi un altro ancora prendendo dal loro interno più cose possibili tra oggetti e buste della spesa nel minor tempo possibile.

Il cittadino a quel punto telefona ad un suo amico: è un brigadiere della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania. Il militare – abita a Trentola – ha da poco terminato il proprio turno di servizio e in quei minuti sta rincasando, è nella sua auto ma indossa la divisa.

Il brigadiere contatta la centrale operativa della compagnia di Aversa e intanto raggiunge il luogo “segnalato”.

Militare e carabinieri della stazione di Frignano raggiungono il sospettato e in pochi minuti lo bloccano per poi arrestarlo. Si tratta di Massimiliano Avolio, 47enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine ed ora è in attesa di giudizio per furto aggravato.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari ma nell’auto dell’arrestato c’erano altri alimenti verosimilmente rubati chissà dove. I carabinieri, in concertazione con la Procura di Napoli Nord, hanno preso la merce e piuttosto che sequestrala l’hanno donata al parroco del santuario di Giugliano Maria Santissima delle Grazie per i più bisognosi.

* NATO A NAPOLI IL 09.04.1976













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews