Marano: festività natalizie: gli auguri di Izzo

Carissimo Direttore, vorrei porgere gli auguri di un sereno Natale a Te alla intera redazione di Terranostra news e alla cittadinanza maranese. Questo Natale è ancora all’ insegna della precarietà socio – economica – politica ma con coerenza e senso civico sarò sentinella del buon governo senza ma e senza se, nel rispetto della stragrande maggioranza dei cittadini che sono laboriosi e rispettosi delle regole della civile convivenza . Cercherò di rendermi utile a voi tutti con un’ azione politica di opposizione costruttiva ,il mio voto sarà favorevole quando mi verranno proposto atti che vanno all’ indirizzo della città, ma severamente contrario a atti che andranno contro lo sviluppo armonico della città. Colgo l’occasione per ribadire la mia collaborazione in qualità di giornalista alla testata giornalistica Terranostra news alla quale va il mio ringraziamento quale unica voce libera del nostro territorio, nella consapevolezza che la stampa libera é humus per la democrazia e per la stessa azione politica amministrativa. Gli auguri per un Natale all’ insegna del riscatto della nostra città a tutti i cittadini ,a tutte le autorità civili e religiose che hanno a cuore le sorti di Marano.

Michele Izzo Consigliere Comunale.