Arzano, ancora furti nei negozi: emergenza senza fine

Escalation criminale senza precedenti: l’ombra della longa manus della camorra. Ennesimo furto ai danni della yogurteria- bar “Eugenio Caffè” sulla centralissima via Napoli che pubblica il video. Stessi metodi, stessa sfrontatezza e “coraggio” i ladri, senza paura di essere scoperti sono entrati nuovamente in azione sabato notte. Una situazione che non sta facendo dormire sonni tranquilli a nessuno men che meno ai commercianti che hanno lanciato il loro SOS al Prefetto di Napoli pubblicando sui social, per protesta, i video degli assalti sperando in un intervento dello Stato. Un’emergenza senza fine e una serie infinita di furti in diverse attività commerciali del posto sta certificando di fatto l’abbandono totale del territorio. Dopo i recenti assalti – almeno una decina in pochi giorni senza contare i furti d’auto e appartamenti – ai danni di pizzerie, girarrosti, salumerie e negozi di abbigliamento, i ladri sono tornati nuovamente in azione sabato notte sfondando la serranda del bar “Eugenio Caffè” per poi portarsi via la cassa intera. Anche in questo caso: molti danni, ma poca resa. Il modus operandi è stato il medesimo: forzata la porta principale di ingresso e via pochi euro di moneta. Anche in questo caso i ladri sono stati inquadrati dalle telecamere: volto travisato da sciarpa e cappucci. Il proprietario ha postato il video sui social. Il video completo è già a disposizione di chi di competenza anche se la gente è sfiduciata ed altri ancora non presenterebbero neanche più denuncia.

