Marano, un successo l’Open day alla Socrate-Mallardo

Ieri grande lezione di scuola attiva all’open day dell’I. C Socrate-Mallardo con gli allievi nelle vesti di Ciceroni per i genitori venuti a conoscere l’offerta formativa della scuola per l’anno scolastico prossimo venturo. Le emozioni sono state infinite per le magnifiche performance dei vari indirizzi ognuno impegnato in un saggio delle proprie competenze. La sezione musicale si è espressa in musiche classiche con grande maestria sotto la guida attenta dei maestri di strumento che in pochi mesi hanno trasformato neofiti della musica in dei veri professionisti. La sezione linguistica ha deliziato i convenuti all’evento con un filmato ricco di spunti linguistici per la seconda lingua comunitaria Inglese. La sezione digitale ha mostrato i lavori digitali che gli alunni hanno saputo fare con gli strumenti informatici. Il tempo prolungato ha mostrato i cortometraggi che gli alunni hanno montato durante il progetto cinema. La sezione sportiva unica nell’ Italia meridionale ha messo in scena le coreografie dei sbandieratori e delle majorette che hanno concluso tra applausi scroscianti l’evento. La manifestazione è stata organizzata da tutti i docenti dell’ istituto sotto il magistrale coordinamento della figura di riferimento Prof.ssa Daniela Ruggiero coadiuvata da tutto il personale scolastico dai dipendenti di segreteria agli ausiliari che hanno fatto dell’ Open Day un momento magico di scuola attiva. L’Open Day della Socrate Mallardo non è racchiuso solo in pochi giorni di kermesse ma é una prassi giornaliera che vede impegnati tutti gli operatori nel ruolo di stimolatori della curiosità del sapere che indica agli alunni il percorso per la riuscita negli studi nella consapevolezza che il sapere é un percorso in itinere che ha inizio al primo vagito del bimbo e ha termine nell’ ultimo respiro dell’ uomo, come ribadisce la vulcanica e preparata Preside Prof.ssa Teresa Formichella. Ulteriore conferma della bontà dell’ insegnamento alla Socrate-Mallardo é l’inclusione dei bimbi speciali che hanno un posto privilegiato nel curriculo didattico della scuola, bimbi che ricambiano l’affetto loro dato con il suono del pianoforte che alcuni di questi ci regalano sotto la guida attenta e amorevole del Prof Francesco Schiattarella. L’I. C. Socrate-Mallardo oasi della cultura, dell’inclusione e dell’integrazione sale alla ribalta del territorio a nord di Napoli come fucina dell’eccellenza e punto di riferimento della società civile.

Michele Izzo













