Miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria, all’Azienda Ospedaliera dei Colli parte campagna di Customer Satisfaction

75 Visite

L’Azienda Ospedaliera dei Colli lancia una nuova iniziativa di Customer Satisfaction tesa a migliorare l’esperienza complessiva dei pazienti assistiti presso le nostre strutture ospedaliere.

Il questionario, predisposto dall’Ufficio relazioni con il pubblico, sarà somministrato ai pazienti assistiti nei reparti e sarà possibile compilarlo, anonimamente, sia in forma cartacea che online inquadrando un codice QR che sarà fornito dal personale.

Dall’analisi dei feedback sarà possibile individuare le aree di forza e di miglioramento per formulare piani di azione mirati a migliorare i servizi offerti e a garantire un ambiente ospedaliero sempre più accogliente e adatto alle esigenze dei pazienti.

«Iniziamo una grande campagna di ascolto che proseguirà per tutto il 2024 e che coinvolgerà in maniera capillare tutti i reparti dei tre presidi ospedalieri che compongono l’azienda (Monaldi, Cotugno e CTO). Ascoltare le voci dei nostri utenti è estremamente importante per fornire cure di qualità», è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.