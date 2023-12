Codici: agenzia di viaggi in crisi e clienti senza biglietto, in azione per il rimborso da Viaje Conosco

76 Visite

Quella che sembrava una difficoltà momentanea si sta rivelando un problema molto serio, che sta creando forti disagi a tanti consumatori. Parliamo di Viaje Conosco, agenzia di viaggi con sede a Milano che è stata segnalata all’associazione Codici per l’improvvisa sospensione delle attività. È tutto spiegato in una lettera indirizzata ai clienti e pubblicata sul sito della società. Parole piene di rassicurazioni ed impegni, che non bastano però a far stare tranquilli i consumatori, in realtà preoccupati ed infuriati da mesi. Da qui l’intervento dell’associazione Codici per fornire assistenza al fine di ottenere il rimborso di quanto versato per biglietti di fatto sfumati.

“Andando sul sito di questa agenzia – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – si trova una lettera in cui l’amministratore avvisa i clienti della sospensione delle attività della società. Il messaggio informa che è in corso la valutazione dell’apertura della liquidazione dell’azienda, che il marchio Viaje Conosco sarà ceduto ad un’azienda estera e che nei prossimi mesi si lavorerà alla ristrutturazione della società. Ci sono anche degli impegni nei confronti dei passeggeri, tra rimborsi, voucher e riprogrammazione dei viaggi con altre società. Sinceramente è tutto abbastanza confuso e poi c’è il problema della tempistica. Questa lettera dell’amministratore, tra l’altro senza che compaia il nome del soggetto firmatario, è datata 13 novembre 2023, ma siti specializzati di recensioni come Trustpilot riportano giudizi negativi che risalgono addirittura ad agosto. Segnalazioni molto simili, lo schema che si ripete è sempre lo stesso: la prenotazione procede regolarmente, il pagamento va a buon fine, ma poi non si riceve il biglietto e le richieste di assistenza alla compagnia non producono alcun effetto. Nella lettera pubblicata dall’agenzia c’è anche l’invito ad avere pazienza e comprensione per gli sforzi fatti per rimborsare tutti. Speriamo che le cose vadano a finire veramente così, con i passeggeri che ottengono indietro i propri soldi, ma sinceramente al momento i dubbi sono tanti. Le testimonianze raccontano un’altra storia e la crisi societaria è tutta da chiarire, così come il suo futuro. È per questo che ci siamo attivati. Vogliamo supportare chi ha prenotato un viaggio con Viaje Conosco affinché ottenga il giusto e doveroso rimborso, attraverso i canali forniti dalla società o, nel caso dovessero emergere dei problemi, per vie legali”.

“Siamo disponibili a fornire assistenza ai consumatori – dichiara Davide Zanon, Segretario di Codici Lombardia –, predisponendo le diffide da inviare alla società per la richiesta di rimborso. Naturalmente monitoreremo la situazione per accertarci che rispettino gli accordi presi”.

Chi ha problemi con il biglietto acquistato da Viaje Conosco può segnalarlo all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.













