Al via l’attesissimo Sorrento Jazz Festival, il Festival internazionale che fa parte del circuito Penisola Sorrentina Festival e che quest’anno è giunto alla sua XXIV edizione. Un palcoscenico che hanno calcato grandi protagonisti della scena jazz, come Raphael Gualazzi, Mario Biondi, Tullio De Piscopo, Simona Molinari, Javier Girotto e tanti altri. E come ogni anno, anche quest’anno dal 18 al 21 dicembre Sorrento ospiterà alcuni nomi prestigiosi del panorama nazionale ed internazionale che si esibiranno in quattro intensi giorni di musica e grandi performance, accendendo un quadro paesaggistico davvero unico nel suo genere all’interno del Teatro Tasso di Sorrento. Un Festival che come ogni anno propone una visione ben precisa della musica: collante perfetto tra cultura e paesaggio. Un momento di grande intrattenimento capace di divertire e regalare emozioni uniche proponendo un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo. Una dichiarazione d’amore nei confronti del Jazz e della città di Sorrento.

Inoltre durante il Festival verrà assegnato il premio Surrentum Eventi XII Edizione.













