MARANO, SECONDO PIANTO GRECO DEL SINDACO MORRA IN DIRETTA. BRUTTE NOTIZIE PER VIA RANUCCI, SPIRAGLI INVECE PER ALTRE DUE STRADE

Altri 43 minuti per dire, in sostanza, ciò che aveva già detto la scorsa settimana. Non ci sono soldi, non ci sono vigili a sufficienza, si farà qualcosa a partire dal prossimo anno.

Il sindaco Matteo Morra, ormai ribattezzato “pianto greco”, è tornato in video (non volendosi confrontare con i media del territorio che conoscono le vicende amministrative e non e con un audio a dir poco pessimo), esordendo con una doppia richiesta ai cittadini: di partecipare agli eventi natalizi e spendete dai commercianti locali, anche se si deve pagare qualcosa in più rispetto ai centri commerciali.

Ha evidenziato che luminarie natalizie non sono state allestite per una questione di costi elevati per l’ente comunale, che i lavori previsti per la pubblica illuminazione – che dovevano essere realizzati grazie a delle economie di vecchie gare – non si faranno ora poiché la ditta incaricata non è riuscita ad eseguirli nei tempi previsti, ovvero entro la fine di quest’anno.

Brutte notizie per la riapertura di via Ranucci. C’è una querelle in atto tra i proprietari degli immobili che dovevano mettere in sicurezza. In pratica un’impasse su chi è effettivamente titolare degli immobili. Morra ha riferito che il Comune, a gennaio, se la situazione non dovesse sbloccarsi agirà in danno ai titolari fin qui noti. Sarà dunque l’ente cittadino ad occuparsene. La strada, per ora, resta chiusa e si spera non faccia la fine di via Annunziata o corso Vittorio Emanuele, chiuse ormai da tempi biblici. Le ultime due, secondo Morra, saranno aperte a breve.

Per il resto, solite cose: il Comune può fare al momento solo l’ordinaria amministrazione. Ha riferito di un progetto per il bosco della Salandra, paventando un accordo con la Curia, titolare di buona parte dei terreni. E ha ribadito che il via libera alla consegna dei loculi, attesi da oltre un decennio dalla cittadinanza, non è ancora arrivato. La ditta incaricata deve eseguire, come raccontato in tante occasioni dal nostro giornale, lavori di integrazione richiesti dalla commissione collaudo. Chi si reca al cimitero, tuttavia, sa bene che da giorni, settimane, sembra non esserci anima viva all’interno del cantiere. Ma quali lavori stanno eseguendo, dunque?

Morra si è limitato a rispondere a qualche domanda dei cittadini, quasi sempre riguardanti la condizione del manto stradale, su cui al momento poco si può fare. Le piccole manutenzioni in corso nei giorni scorsi sono state fermate perché – come riferito dal sindaco – creavano disagi nel periodo natalizio fatto di shopping e ritmi frenetici.

Nulla è stato riferito sulla questione stadio, nulla sulla questione Pip, nulla sulla questione Galeota, nulla sui beni confiscati, nulla sulle questioni di giunta (nomina Carandente ed eventuale nomina dell’ultimo assessore), nulla sul Giudice di Pace (se e quando invieranno le carte alla Corte dei Conti), nulla sull’isola ecologica ancora chiusa. I grandi temi, insomma, che si trascinano in alcuni casi anche da anni.













