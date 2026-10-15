Varcaturo: sfugge al controllo ma alla fine viene trovato. Carabinieri arrestano 40enne

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Servizio anti droga per i carabinieri della stazione di Bacoli che hanno arrestato il 40enne Ernesto Sansone, napoletano già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era fuggito al controllo dei carabinieri a Bacoli mentre cedeva delle dosi di droga ad alcuni clienti.

I militari – avviate le indagini – sono riusciti a rintracciare il 40enne in un appartamento di Varcaturo. Rinvenuti e sequestrati 750 grammi di cocaina, 31 grammi di marijuana e 52 grammi di hashish.

Trovato anche un libro mastro per l’attività illecita. L’uomo è stato trasferito in carcer













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