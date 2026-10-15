Simeone: “Trasporto pubblico, oltre 210 milioni in meno per la Campania. Il Governo riveda subito il criterio di riparto”

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Il consigliere regionale: “Non possiamo accettare che siano ancora una volta i cittadini campani a pagare il prezzo di scelte sbagliate. Confido nell’intervento del Presidente Fico e nell’impegno dell’assessore Casillo”

“Preoccupano fortemente i numeri che emergono dalla simulazione sul nuovo meccanismo di finanziamento del trasporto pubblico locale. Per la Campania si prospetta una riduzione di oltre 210 milioni di euro. Un calcolo semplice che sviluppa una cifra enorme, che non può essere trattata come un mero numero o dato contabile. Dietro queste risorse ci sono servizi, collegamenti e il diritto alla mobilità di migliaia di cittadini”, dichiara il consigliere regionale Nino Simeone.

“A fronte di trasferimenti per circa 561,1 milioni di euro, l’applicazione di un’aliquota IRPEF teorica del 3% determinerebbe, secondo la simulazione, una disponibilità di circa 351,1 milioni, con una differenza negativa superiore ai 210 milioni di euro. Se questi numeri verranno confermati, il Governo dovrà spiegare ai cittadini campani perché la nostra Regione dovrebbe essere penalizzata in questo modo. Il trasporto pubblico deve essere finanziato tenendo conto dei fabbisogni reali dei territori e dei costi necessari a garantire servizi efficienti e continui. Non possiamo accettare che siano ancora una volta i cittadini a pagare il prezzo di un criterio di riparto sbagliato. Per questo confido nell’intervento del Presidente Roberto Fico in Conferenza Stato-Regioni e nell’impegno del vicepresidente e assessore ai Trasporti Mario Casillo nel confronto con il Ministero, affinché si possa correggere il meccanismo e tutelare le risorse della Campania.

La nostra Regione non chiede privilegi, ma equità. E su questo non possiamo fare passi indietro”, conclude Simeone.













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