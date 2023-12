A𝗖𝗔𝗠𝗣𝗢𝗥𝗔 (𝗣𝗗): 𝗦𝗩𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗤𝗨𝗢𝗧𝗘 𝗗𝗜 𝗚𝗘𝗦𝗔𝗖 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘 𝗨𝗡 𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗦𝗖𝗥𝗜𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗦 𝗖𝗛𝗘 𝗛𝗔 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗩𝗘𝗥𝗜𝗧𝗢 𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔’

purtroppo la cittΓ non puΓ² beneficiarne a pieno. Condivido infatti ledichiarazioni del Sindaco Manfredi, la svendita delle quote del Comunedi GESAC da parte dell’amministrazione De Magistris Γ¨ stato un attoscriteriato che ha impoverito la cittΓ , in quanto prima il Comuneaveva quote di proprietΓ nella SocietΓ . Capodichino resta un bene davalorizzare, senza perΓ² dimenticare le oggettive problematicheindirette sulla vita dei cittadini, legate ai rumori dei voli, maGESAC dopo varie sollecitazioni e proposte effettuate, vuolefinalmente discutere riguardo le problematiche da noi evidenziate.Dobbiamo dunque lavorare su proposte concrete in questa direzione,ovvero sostegni diretti a quei cittadini che vivono maggiormente nellerotte piΓΉ basse, sia riguardo edilizia pubblica che privata, con adesempio sostegni economici per impianti di pannelli fonoassorbenti oinfissi di ultima generazione e ulteriori interventi che dovrannoandare anche nella direzione dellaΒ eco sostenibilitΓ ambientale deiquartieri.Il percorso Γ¨ lungo, questa Γ¨ una delle strade, insieme al controllomigliore delle rotte aeree che dovrΓ continuare ad esserci, sullacittΓ e lo svilupparsi di altre infrastrutture nella regione Campania,cosΓ¬ da poter organizzare i voli per Napoli e per Campania, in modopiΓΉ efficiente ed efficace.

Gennaro Acampora
Capo Gruppo PD Comune di Napoli