Marano-Quarto-Villaricca: delitto Solli, richieste di condanna per D’Alterio, Ruggiero e i pentiti del clan Polverino

Fu freddato dagli uomini del clan Polverino nel gennaio del 1998 alla rotonda Maradona, tra Marano e Villaricca. Per il delitto di Tammaro Solli, il pm della Dda Giuseppe Visone ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Salvatore Liccardi e per Raffaele D’Alterio. I due sono già detenuti per altri reati. 14 anni, invece, per Giuseppe Ruggiero, alias “Cepp e fung”, neo pentito del clan di Marano, e sei anni per i pentiti Roberto Perrone, Giuseppe Simioli. Ad ammazzare Solli, che non era coinvolto in dinamiche criminali (fu ucciso per fare un favore ad alcuni affiliati del clan di Qualiano), gli uomini del clan Polverino. Le indagini sono state avviate grazie alle dichiarazioni del collaboratore Roberto Perrone e sono state poi avallate da quelle del pentito Giuseppe Simioli, dichiarazioni rese nel marzo del 2021.













