Marano. Boom di commissioni consiliari con il Comune in default. Ma i consiglieri non dovrebbero dare il buon esempio?

Nonostante quello dei gettoni di presenza percepiti per le commissioni consiliari sia uno dei temi su cui la magistratura contabile, la Prefettura, il Ministero dell’Interno e gli enti sovracomunali accedono spesso i riflettori per verificare se non si faccia un uso distorto delle risorse pubbliche, a Marano la cosa sembra non interessare.

Negli ultimi mesi le commissioni consiliari si sono riunite decine e decine di volte in un solo mese. Eppure lo statuto comunale è chiaro: “le commissioni consiliari hanno facoltà di predisporre e promuovere, con le modalità previste dal regolamento, l’approvazione da parte del Consiglio di atti d’indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti”.

In sostanza dovrebbe coadiuvare e sostenere il lavoro del Consiglio eppure allo stato attuale gli atti e i provvedimenti prodotto sono pochi o quasi pari a zero. Ad oggi sono pochissimi i consigli comunali a fronte di una miriade di commissioni consiliari.

Di recente a Chieti, dove si è registrato un fenomeno analogo al caso Marano, il segretario comunale, con una lettera indirizzata ai presidenti delle commissioni, puntualizzava di non voler “invadere la sfera di competenza”, considerando anche il fatto che non potrebbe sollevare rilievi alle decisioni adottate, ma faceva un preciso richiamo al regolamento, sottolineando come il concetto di corruzione non si limiti a quanto previsto dal codice penale, ma si estenda anche alle azioni che includono un “uso distorto della pubblica funzione”.

A questo proposito, la segretaria generale citava anche una sentenza del 2012 della Corte dei Conti, che invitava un’amministrazione al “dovere (…) di garantire la sana e oculata gestione delle risorse pubbliche in tutti i momenti della vita istituzionale, soppesando attentamente la convenienza delle scelte effettuate”.

Qualcuno, forse, non ha ancora capito che le risorse pubbliche vanno gestite in maniera oculata, soprattutto se la situazione finanziaria è disastrosa, così come è quella che da tempo attanaglia il Comune di Marano.

