Calcio; Juliano, Colella: “Da oggi il pantheon di Napoli si arricchisce di una nuova stella”

“Con Antonio Juliano se ne va un pezzo di storia di questa squadra e di questa città. Diciassette anni in maglia azzurra, per 12 anni capitano, a lungo il calciatore con più presenze nel Napoli in tutte le competizioni, poi dirigente amato e apprezzato, ha legato il suo nome a grandi successi sul campo ma anche dietro la scrivania: come non ricordare il ruolo fondamentale esercitato nella vicenda che poi portò all’acquisto di Diego Armando Maradona, il quale ammise, successivamente, che se è venuto a giocare a Napoli, molta parte del merito fu proprio del grande Totonno”. Il Consigliere Delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella, vuole ricordare così il grande centrocampista, per tanti anni capitano del Napoli, Antonio Juliano, scomparso oggi all’età di 80 anni.

“Ma, soprattutto – ha concluso Colella – Juliano ha custodito sempre dentro di sé il suo cuore azzurro, che ne ha guidato le scelte, che ha costituito il faro di una vita intera. Grazie, Totonno, per quello che hai dato a questa maglia e a questa città: da oggi, il pantheon di Napoli e dei napoletani si arricchisce di una nuova stella. A noi il compito di proseguire nel solco, da te tracciato, di amore per Napoli e per il Napoli”.













