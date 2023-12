Uganda, a 70 anni diventa mamma di due gemelli: “E’ la più anziana d’Africa”

Una donna ugandese di 70 anni ha partorito due gemelli, un maschio e una femmina: lo ha annunciato il suo medico.

Per la neo mamma, “la più anziana d’Africa”, è stato “un miracolo”. Safina Namukwaya ha descritto così la sua gioia all’arrivo dei bimbi, nati in una struttura sanitaria della capitale Kampala, dove la donna si è sottoposta a cure per la fertilità. “Questa è una conquista straordinaria, dare gemelli alla madre più anziana dell’Africa”, ha detto il dottor Edward Tamale Sali, che ha assistito la donna durante la gravidanza e il parto. La settantenne aveva dato alla luce già una figlia tre anni fa, dopo essere stata definita una “donna maledetta” per non aver avuto prole in precedenza.