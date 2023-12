Marano, lo strano caso di via Veneto, chiusa da anni. I cittadini: “Situazione ancor più grottesca dall’apertura del cantiere”

216 Visite

Gentile direttore,

attraverso il suo giornale voglio segnalare il degrado e la situazione diventata a dir poco grottesca di un cantiere aperto da ben cinque mesi nella via Veneto di Marano per realizzare un tratto fognario di soli 50 metri e mai portato a termine. Il cantiere che la ditta pensa di averlo messo in sicurezza è ora ancora di più diventato pericoloso, pericolosità che è aumentata anche perché la strada è completamente al buio da più di una settimana. Io stesso attraversando il tratto di strada camminando sul marciapiede per il buio totale sono inciampato sulle reti di plastica della cosiddetta protezione, riportando escoriazioni al ginocchio, ma ho assistito altri incidenti in cui sono incappati persone che attraversavano il tratto di strada. Per non parlare di marciapiedi che in alcuni tratti sono perpendicolari e spesso si scivola quando la strada è bagnata per la pioggia. Mi domando perché mai ci si deve far male per negligenza altrui. La ditta incaricata dei lavori agisce con pressapochismo ed improvvisazione e purtroppo i tecnici comunali latitano. Poi se vi saranno richieste di risarcimento di danni di persone che si fanno male, sempre il comune pagherà e quindi sempre i cittadini saranno quelli che pagheranno. Qua due sono i casi o si tratta di grande incompetenza o di grande disonestà, non si sfugge. Non se ne può più. Dei vigili , poi manco a parlarne ed allora siamo arrivati a livelli a dir poco insostenibili in un silenzio inaccettabile e una assenza totale.

Domenico (Marano)













