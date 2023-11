722 Visite

Brutto incidente in via Padreterno. Scontro tra due auto, una è finita contro il muro, l’altra è al centro carreggiata. Un uomo è disteso sul sediolino della sua vettura e si è in attesa dei soccorsi. Sul posto i vigili urbani, si attende l’arrivo del personale del 118. Seguiranno aggiornamenti.













