Assalto a Pro Vita, Meloni incalza Conte e Schlein: “condannate l’atto o no?”

Una domanda diretta, chiara, inequivocabile e che non lascia spazio a mezze risposte: la sinistra riuscirà a condannare con parole nette il vile assalto alla sede di Pro Vita e Famiglia? Un interrogativo semplice a cui il fronte rosso non può sfuggire. A incalzare lo schieramento avversario è stata Giorgia Meloni, che ha affidato ai suoi profili social una considerazione alla luce dell’assordante silenzio che si registra a distanza di diverse ore dall’aggressione contro la sede dell’associazione Onlus che difende il diritto alla vita e che promuove la famiglia.

Il presidente del Consiglio è partito da un’analisi che in effetti non può passare in secondo piano: come si può pensare di farsi paladino contro la violenza sulle donne se poi si scende in piazza e ci si rende protagonisti di atti di violenza e intimidazione? Davvero si è convinti di risultare credibili scagliandosi in maniera così veemente contro un’associazione? Tra vetrine rotte e addirittura un ordigno esplosivo dentro gli uffici.

“ La violenza va condannata sempre o solamente quando si rivolge a qualcuno di cui condividiamo le idee? “, ha scritto Meloni sui social. Partendo da un concetto di base: non si può pretendere un coro di solidarietà solamente quando gli attacchi si riversano sui propri compagni e poi sprofondare nel silenzio totale quando gli avversari vengono colpiti. Altrimenti l’incoerenza e il doppiopesismo risultano evidenti.













