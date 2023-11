Governo e toghe rosse, il ministro Crosetto lancia l’allarme: “L’opposizione della magistratura è il grande pericolo”

L’intervento politico di una parte della magistratura, che di politico non dovrebbe avere alcunché, nasce da alcune dinamiche ben precise. Spesso deriva dal combinato disposto di un’opposizione frammentata e debole e di un esecutivo di centrodestra saldamente al comando. L’occasione, si dice, fa l’uomo ladro. E certi giudici di sinistra ne approfittano al volo. E così sta accanendo anche adesso. A fronte di un campo largo in crisi di identità, l’intervento sostituivo delle cosiddette “toghe rosse” è stato pressoché automatico. La denuncia del ministro della Difesa è puntuale e arriva dopo le numerose incursioni degli ultimi mesi. Non da ultimi gli assalti per minare l’efficacia delle misure prese dall’esecutivo per contrastare l’immigrazione clandestina. “L’unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra” , ha spiegato Crosetto incalzato dalla giornalista del Corriere della Sera. Il dito del ministro della Difesa è puntato contro “l’opposizione giudiziaria“ , parte cioè di quella magistratura che troppo spesso si dimostra partigiana e parte in causa nello scontro politico.