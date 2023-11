Marano, beni confiscati. Izzo: “Qualcosa si muove grazie a Città Metropolitana, il sindaco è per ora immobile”

96 Visite

Nel campo dei beni confiscati alla camorra qualcosa si muove grazie alla Città Metropolitana che, nel secondo semestre del 2022, individuò nell’immobile confiscato di via Merolla sito da finanziare per la nascita di un centro polifunzionale per i giovani. La Città Metropolitana, per ciò ha previsto la cifra di € 451.636,47. L’aggiudicazione dei lavori é previsto per il 30 giugno 2024 come da programma PNRR. La notizia potrebbe indurre qualche bontempone di amministratore della famigerata frase “non ci sono soldi” alla richiesta legittima di risoluzione degli atavici problemi della città da parte dei cittadini a divulgare con enfasi, che l’amministrazione Morra ha smosso la filiera istituzionale tanto cara durante la campagna elettorale, portando a casa il risultato. La verità è che dall’ ente comunale sulla questione beni confiscati alla camorra ancora nulla. La delibera della città metropolitana sul bene confiscato di via Merolla é dell’assise provinciale che in questi giorni come già anticipato dalla testata giornalistica Terranostra news verrà ratificata in bilancio.

Nota stampa del Consigliere Comunale Michele Izzo.