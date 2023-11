Pozzuoli. Dopo sette anni riaprono i magazzini per la vendita dei frutti di mare

85 Visite

Dopo sette anni dalla chiusura riaprono i magazzini per la vendita dei frutti di mare al mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli. Cozze, vongole, lupini, telline tornano dunque sui banchi come prodotti dell’offerta locale. Il taglio del nastro alle quattro nuove strutture è in programma per lunedì 27 novembre alle ore 12 presso i locali di via Fasano, dove saranno presenti il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro, la dirigente comunale Sabina Minucci e il direttore del mercato ittico all’ingrosso Luigi De Rosa.

««La promessa più bella è quella che non viene fatta, ma mantenuta. -dice l’assessore Titti Zazzaro- Dopo anni di buio finalmente si rivede la luce e l’ampliamento delle funzioni del Mercato Ittico all’Ingrosso e il potenziamento del settore della pesca vanno nella direzione voluta dall’Amministrazione-Manzoni. Nell’attesa della realizzazione del progetto del “Palazzo del Mare”, il primo passo verso la modernizzazione del mercato presuppone proprio la valorizzazione delle strutture preesistenti ma dismesse».

Al termine della cerimonia di inaugurazione gli operatori assegnatari dei magazzini (Ittica Giosuè, Golfo di Pozzuoli, Ittica Molo 23 e D’Isanto Group), offriranno una degustazione di frutti di mare.

Sono invitati all’evento giornalisti, fotografi e operatori tv.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews