Argentina al voto: “el loco” Milei pronto a cambiare il paese

65 Visite

Oggi si terrà il secondo turno delle elezioni presidenziali in Argentina, dopo che il voto del 22 ottobre ha portato al ballottaggio Sergio Massa (36% dei voti) e Javier Milei (30%).

La sfida si terrà tra due candidati del centrosinistra e della destra argentina: da un lato Sergio Massa, attuale ministro dell’Economia, sembra essere il favorito secondo i sondaggi, con la coalizione peronista Union por la Patria. Dall’altra parte, Javier Milei con le sue idee anti-sistema, le dichiarazioni che hanno caratterizzato la sua campagna elettorale.

L’esito di questo voto sarà cruciale per l’Argentina, che sta vivendo una grave crisi economica, non solo per le politiche interne al Paese ma anche nelle relazioni con la sfera internazionale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews