ISCHIA: RASTRELLI (FDI), APPROVATO EMENDAMENTO A MIA PRIMA FIRMA, C’E’ PROROGA PER SEZIONE DISTACCATA TRIBUNALE

“Con il voto di fiducia dell’aula di Palazzo Madama, il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto di proroga dei termini normativi, nel cui testo risulta integrato un emendamento a mia prima firma per la ulteriore proroga di un anno del ripristino temporaneo della sezione distaccata del Tribunale di Ischia”. Lo annuncia il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della Commissione Giustizia per il quale “si tratta di passaggio indispensabile del nostro convinto progetto di stabilizzazione definitiva del Tribunale isolano”.

“Abbiamo così mantenuto – spiega e conclude Rastrelli – l’impegno assunto nei confronti del territorio e della comunità ischitana, difendendo un irrinunciabile presidio di legalità”.













