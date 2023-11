Soldati israeliani nel parlamento di Gaza: Hamas in fuga

86 Visite

I soldati israeliani entrano con le bandiere nel Parlamento di Gaza City. L’operazione delle forze di difesa (Idf) prosegue e il governo annuncia che Hamas ha perso il controllo di Gaza, con la fuga di miliziani verso il sud della Striscia.

I soldati prendono il Parlamento di Gaza City

Una foto diffusa sui social media mostra i soldati della brigata Golani, con tre bandiere israeliane, all’interno del parlamento di Gaza City, dopo aver preso possesso dell’edificio. Nel parlamento sedevano solo rappresentanti di Hamas da quando il gruppo aveva preso il potere nel 2007.

Contro Hamas “sarà guerra fino in fondo, perché se non li finiamo torneranno”, ribadisce intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, che parla ai militari di un battaglione dell’Esercito, chiarendo che quella in corso con il gruppo terroristico “è una guerra fino alla fine”, non un altro round di scontri. Poi, elogiando i soldati per la loro risposta al massacro del 7 ottobre, afferma: “Quello che avete fatto qui, avete deciso la direzione della battaglia, è stato un risultato insolito, davvero enorme. Trasformare la battaglia dalla peggiore situazione possibile significa molto”.

“Hamas ha perso il controllo e fugge”

Hamas “ha perso il controllo di Gaza” ed i suoi miliziani stanno dirigendosi verso il sud dell’enclave secondo il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, citato dal sito di Haaretz. “Hamas non ha il potere di fermare le Idf”, dice Gallant. I terroristi fuggono verso sud, mentre i civili stanno saccheggiando le basi di Hamas. Non hanno fiducia nel governo”.













