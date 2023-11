Giugliano, pari a Benevento: sfiorato il colpaccio

129 Visite

Colpaccio sfiorato al Vigorito. Alla fine è il Giugliano a doversi rammaricare per non essere riuscito a centrare i tre punti. Termina 2-2 in casa di un buon Benevento, soprattutto nei primi venti minuti. La squadra di Bertotto viene fuori alla distanza, macina gioco e occasioni. I gol gialloblu sono firmati da Ciuferri e Ovizsach, ma tante sono le occasioni sprecate dagli attaccanti. Due i legni centrati. Uno da De Sena e uno da Menna sugli sviluppi di un corner.













