“Non bevete Coca-Cola, persone intossicate a Napoli”: la bufala su TikTok smentita dagli ospedalit

“Non bevete la Coca-Cola, c’è un lotto contaminato dalla legionella. Sono arrivate già 28 persone intossicate in ospedale”. È il messaggio, del tutto falso e infondato è bene precisarlo subito, diventato virale nelle ultime ore sui social. Con migliaia di visualizzazioni su TikTok, postato su Facebook e persino inoltrato migliaia di volte con messaggi vocali che impazzano sulle chat Whatsapp, con diverse varianti. In alcuni casi si parla di 24 ricoverati all’Ospedale Cardarelli di Napoli. In altri l’ospedale diventa il Cotugno. In altri ancora si parla di bimbi ricoverati al Santobono. Si tratta, però, in tutti i casi di una fake news clamorosa.

Gli ospedali smentiscono: “Nessun ricoverato da intossicazione di Coca-Cola”

L’Ospedale Antonio Cardarelli, l’ospedale Cotugno, afferente all’Ospedale dei Colli, e l’ospedale pediatrico Santobono, tutti con sede a Napoli, e tutti hanno smentito categoricamente che ci siano intossicati dalla Coca-Cola o da altre bevande gasate ricoverati. La legionella, peraltro, non si trasmette tramite ingestione, ma per via aerea, precisano gli specialisti.

