Paura per il figlio di De Laurentiis coinvolto in un incidente

Paura ieri per Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il vice-presidente della squadra azzurra è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale, senza fortunatamente aver riportato serie conseguenze. Il sinistro si è verificato sulla via Appia Antica, quando De Laurentiis jr, che viaggiava sulla propria Porsche Cayenne in compagnia di una donna, è finito contro una Nissan, a bordo della quale si trovavano un’altra donna e un bambino. Non ci sarebbero stati feriti gravi ma il piccolo è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti.

Cosa è successo

Secondo quanto trapelato sino ad ora, l’incidente stradale si è verificato intorno alle 15.00 di oggi, domenica 5 novembre. Edoardo De Laurentiis stava percorrendo la via Appia Antica sulla sua Porsche Cayenne quando ha avuto un tamponamento con la Nissan. Lo scontro sarebbe avvenuto tra i comuni di Casapulla e Santa Maria Capua Vetere, nella zona del Casertano. Per la precisione, le auto si sono incrociate tra via Palermo e via Firenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale oltre ai colleghi del commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Le autorità hanno subito provveduto a parlare con tutti i soggetti coinvolti per ricostruire le dinamiche del sinistro e risalire alle rispettive responsabilità.













