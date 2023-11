La ministra Roccella: “L’Iva sui prodotti per l’infanzia con Draghi era al 22%, oggi 10%

50 Visite

L’anno scorso “noi abbiamo diminuito di molto, dal 22% al 5%, l’ Iva sui prodotti per la prima infanzia ed anche per i prodotti sanitari femminili, e abbiamo visto che questo sconto che doveva riverberarsi sui consumatori invece non ha avuto questo esito. Quindi abbiamo pensato di ritoccare la misura. Quando si dice l’abbiamo aumentata, non è vero. L’abbiamo comunque diminuita: fino al Governo Draghi l’Iva sui prodotti per la prima infanzia era al 22% oggi è al 10%, comunque c’è stato un dimezzamento”. Lo ha affermato la ministra per la Famiglia, le Pari Opportunità e la Natalità, Eugenia Roccella, intervenuta alla trasmissione Agenda su Sky Tg24.

“Decontribuzione per le mamme ha una valenza sperimentale”

Per quanto riguarda la famiglia e le mamme, “credo che sia in assoluto la prima volta in cui in due finanziarie consecutive mettiamo un miliardo mezzo nella scorsa e un miliardo in questa sulla famiglia, sulle donne e sulla libertà delle donne di fare figli se li vogliono e quindi di non avere penalizzazioni se diventano mamme”. ha dichiarato Roccella aggiungendo che “la decontribuzione ha una valenza sperimentale e lo abbiamo detto fin dall’inizio. E sin dall’inizio la durata era di un anno”. Per quanto riguarda le mamme di tre figli “la misura dura tre anni – ha spiegato la ministra -. Per il secondo figlio dura un anno e vedremo nella prossima finanziaria se è il caso di rifinanziarla”.