Medio Oriente, Israele: circondata Gaza City. L’assalto finale

Intensi attacchi su Gaza City e nel nord della Striscia di Gaza sono stati segnalati in serata, poco dopo che l’operatore Paltel aveva rilevato un nuovo blackout delle comunicazioni nella Striscia attribuendone la responsabilità a Israele, il terzo dall’inizio della guerra. Parallelamente le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv e in altre città del centro di Israele per una nuova raffica di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza. Le forze israeliane hanno completamente circondato Gaza City e diviso in due l’enclave costiera, è l’annuncio giunto in serata dal portavoce dell’esercito dello Stato ebraico (Idf), il contrammiraglio Daniel Hagari, aggiungendo che “oggi c’è il nord di Gaza e il sud di Gaza”.

La stima dell’Idf, secondo quanto riportato da Haaretz poco prima delle dichiarazioni di Hagari, è che i militari inizieranno a entrare dentro Gaza City e combattere all’interno della città entro 48 ore, dopo il completamento dell’accerchiamento. In questa fase l’esercito non avrebbe dato ordine di iniziare ad agire nell’ospedale Al-Shifa, il più grande di Gaza City e usato anche come rifugio, dove secondo le valutazioni dell’intelligence israeliana si nasconderebbero molti alti esponenti di Hamas. Ma secondo Haaretz alti funzionari dell’esercito israeliano hanno affrontato la questione e non hanno escluso una successiva operazione militare nell’ospedale.













